Sono ancora 7 milioni e 600mila gli italiani che non hanno fatto neanche una dose di vaccino anti Covid. E' quanto emerge dall'ultimo report del governo in base al quale sono le fasce d'età 30-39 e 40-49 quelle in cui in percentuale si registra il più alto numero di persone che non si sono ancora immunizzate (rispettivamente il 17,75% e il 17,52%), oltre alla fascia dei più giovani, quella tra 12 e 19 anni. Molto alta, invece, la percentuale di chi si è vaccinato tra i 20 e i 29 anni: l'80,53% ha completato il ciclo con entrambe le dosi.

In base ai dati aggiornati a questa mattina, complessivamente ci sono 7.613.038 italiani che non si sono vaccinati, una cifra che corrisponde a circa il 14% della popolazione vaccinabile (di poco superiore ai 54 milioni) over 12. Guardando però le singole fasce d'età, le percentuali cambiano: se nelle persone di età più avanzata, dai 60 anni in su, chi non è immunizzato non supera il 10% del totale degli appartenenti a quella fascia (per gli over 80 è al 4,2% e per gli over 70 al 7,72%), la cifra sale al 13% tra i cinquantenni, schizza a oltre il 17 tra 30enni e 40enni e scende di nuovo al 13 tra i ventenni. Nei giovanissimi, tra i 12 e 19 anni, la percentuale è invece al 28,66%: su 4.627.514 adolescenti ce ne sono 1.326.378 senza prima dose.

In numeri assoluti è la fascia tra i 40 e i 49 anni ad avere il numero più alto di non vaccinati: 1.539.524, mentre i cinquantenni senza prima dose sono 1.303.295, poco di più del 1.205.796 tra i 30 e i 39 anni. I ventenni non immunizzati sono 767.252, più o meno lo stesso numero degli appartenenti alla fascia tra i 60 e i 69 anni, 785.995. Numeri invece molto più bassi nelle due fasce più a rischio: gli over ottanta sono 220.060, i settantenni 464.736.

Nell'ultima settimana in Italia sono stati somministrati in totale 1.269.160 vaccini anti-Covid, di cui circa 345mila prime dosi. Dall'inizio della campagna sono stati somministrati 88.360.760 vaccini.