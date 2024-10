Da lunedì si è registrato un aumento del 32,5% delle somministrazioni di prime dosi del vaccino anti-Covid. Un trend positivo confermato dal Commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo. In base ai dati della struttura, da lunedì a ieri sono state somministrate in media 80.500 prime dosi al giorno, mentre, negli stessi giorni della settimana precedente, dal 13 al 16 settembre, ne sono state inoculate in media 60.700. Le differenze più significative si registrano nelle fasce d'età tra i 30 e i 59 anni: +79% tra i 50-59enni, +62% per i 40-49enni; +41% per i 30-39enni.

Dal report settimanale della struttura commissariale emerge tuttavia che sono 3.249.712 gli italiani over 50 ancora senza prima dose del vaccino. Si tratta dell'11,7% della popolazione complessiva di questa fascia d'età. Rispetto ad una settimana fa c'è stato un aumento di 174 mila persone vaccinate.