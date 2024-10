Risparmiare in vacanza si può: basta conoscere i trucchi giusti e prestare attenzione a come e a dove si spende. Un esempio? Se ci si trova all’estero, conviene sempre pagare con la carta di credito: in questo modo non si è costretti a sobbarcarsi le commissioni che vengono applicate dagli uffici di cambio previste per chi desidera la moneta locale. Nel caso in cui non si possa proprio fare a meno dei contanti, invece, la soluzione più indicata è quella di compiere un prelievo da un ATM. Chiaramente, minore è il numero di operazioni che si compiono e meno si spende per le commissioni: insomma, invece che fare un piccolo prelievo al giorno è molto più intelligente fare al massimo un paio di prelievi per somme più consistenti.

Dove andare in vacanza

I free tour rappresentano una soluzione eccellente per spendere poco quando si è in viaggio: si tratta di una delle opportunità più interessanti per andare alla scoperta di nuovi posti senza spendere un solo centesimo. Nell’ambito dei free tour vengono organizzati itinerari a piedi da guide locali che fanno conoscere ai turisti angoli e location che solo chi abita sul posto può apprezzare e scoprire. Una volta concluso l’itinerario, poi, è il turista a decidere se valga la pena di lasciare un’offerta in base al livello di gradimento e di soddisfazione.

Come spendere

Fare shopping in vacanza è un vero piacere, ma se questo shopping è tax free… beh, tanto di guadagnato! Per chi non conoscesse questa modalità di acquisto, si tratta di una formula per mezzo della quale i viaggiatori hanno la possibilità di recuperare l’Iva che hanno pagato sulla merce comprata nel Paese in cui sono stati nel momento in cui attraversano la dogana. Lo scopo di tale soluzione consiste nel promuovere e favorire il commercio internazionale, sostenere i consumi e in ultima analisi agevolare il turismo.

Dove alloggiare

È chiaro che anche la scelta dell’alloggio incide in modo significativo sulla spesa da affrontare nel corso di una vacanza: piuttosto che in albergo, conviene sempre soggiornare in un appartamento privato o in un ostello. Vanno bene anche i bed and breakfast, ma le opzioni tra cui scegliere sono numerose: chi non sa rinunciare alla comodità può propendere per una pensione, ma negli ultimi tempi sta prendendo piede sempre di più lo scambio di casa.

In quali Paesi andare

Se si è deciso di andare fuori dall’Italia, è meglio preferire quei Paesi per i quali non è previsto l’obbligo di richiedere un visto: è noto, infatti, che questo documento viene rilasciato solo a fronte del pagamento di un certo importo in denaro. Tuttavia esistono destinazioni che permettono di ottenere il visto in maniera gratuita o comunque senza che si sia costretti a pagare cifre troppo alte.

Le insidie dei viaggi in aereo

Per chi vuole risparmiare, i viaggi in aereo nascondono un gran numero di insidie: basti pensare, per esempio, al cibo che si acquista a bordo. Molto meglio portare con sé degli snack o un panino, perché le pietanze offerte in volo hanno costi spropositati, e non va tanto meglio nei duty free. A proposito di viaggi in aereo, è sempre utile tenere sott’occhio il peso e le dimensioni del bagaglio, per non correre il pericolo di oltrepassare i limiti previsti dalla compagnia aerea: se ciò dovesse accadere, sarebbe obbligatorio il pagamento di una tassa supplementare. Nel bagaglio a mano, inoltre, i liquidi possono essere presenti solo in quantità inferiori a 100 ml: meglio ricordarsene prima di essere costretti a buttare le quantità in eccesso.

Le offerte last minute

Le offerte dell’ultimo minuto sono spesso foriere di proposte convenienti per viaggi che non hanno niente da invidiare a quelli tradizionali. In alternativa si può optare per i pacchetti all inclusive, vacanze a basso costo in cui sono compresi non solo il vitto e l’alloggio, ma anche il volo e diverse escursioni.

Prenotare il parcheggio in aeroporto

A volte si corre il rischio di arrivare in aeroporto e scoprire che il prezzo del parcheggio è più alto di quello del biglietto del volo. Per non ritrovarsi in una situazione del genere ci si può affidare a un comparatore come Parkos.it, grazie a cui si possono trovare e prenotare soluzioni low cost, eventualmente usufruendo di servizi aggiuntivi come il car valet. Parkos è operativo per l’aeroporto di Genova, per gli aeroporti della Sardegna e per tutti gli altri scali principali in Italia. Se, per esempio, si cerca un Parcheggio aeroporto Genova, come anche a Olbia, Malpensa, o in uno degli aeroporti italiani, è sufficiente indicare la data e l’orario di arrivo e partenza per scoprire tutte le soluzioni a disposizione ordinate in base al prezzo.