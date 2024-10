Non ce l'ha fatta Matteo Battaglia, 22enne di Comiso, in provincia di Ragusa, rimasto gravemente ferito dopo il crollo del pavimento di un locale commerciale che stava visitando con la fidanzata.

Come riporta TgCom 24, due giorni di coma dopo il terribile incidente, il giovane ha perso la vita lasciando tutti i suoi familiari e amici sconvolti. A Comiso è stato proclamato il lutto cittadino.

La scorsa domenica, Matteo Battaglia si trovava all’interno del locale vuoto, quando improvvisamente il pavimento ha ceduto, facendo fare al giovane un volo di 3 metri. Nella caduta il 22enne ha battuto la testa. Ricoverato d’urgenza, è rimasto in coma per due giorni, ma le sue condizioni non sono mai migliorate, fino aportarlo al decesso .La famiglia di Matteo ha deciso per la donazione degli organi.