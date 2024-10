Incredibile vicenda quella che ha riguardato una neo mamma a Napoli. La donna, originaria di Capo Verde, non era al corrente di essere incinta: improvvisamente ha avvertito un dolore all'addome ed è andata in ospedale per un controllo.

Ne racconta gli attimi l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate": dopo 10 minuti dal suo arrivo al pronto soccorso del vecchio Pellegrini la stessa ha sorpreso tutti partorendo una bimba.

Il fatto è accaduto ieri mattina, alle 6. La neo mamma è stata soccorsa dal personale infermieristico del pronto soccorso. Adesso, fa sapere l'associazione, "mamma e figlia stanno bene e la puerpera è felicissima".