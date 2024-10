Util i z zava le candele per risparmiare sulla bolletta della corrente, ma una di queste ha fatto divampare un incendio in casa, un appartamento di accumulatori seriali, provocando la sua morte.

Protagoni sta della tragedia avvenuta a Roma un’anziana disabile 76enne costretta a letto per problemi di salute.

La donna viveva insieme al marito di 77 anni e al figlio 51 anni che, come informa Tg Com 24, sono riusciti a salvarsi dalle fiamme.

Secondo una prima ricostruzione, l'incendio sarebbe divampato proprio all'interno della camera da letto dove stava la donna. Per alcuni soccorritori, arrivati fin dentro l'appartamento per salvare la vita ai due cani e al coniglio dei coniugi, è stato necessario addirittura l'ossigeno per riprendersi dall'intossicazione.