Avrebbe usato il figlio di 9 anni come bersaglio per le frecce della balestra. Questa l’accusa per cui un 40enne originario di Latina rischia di finire a processo, dopo che la locale Procura della Repubblica ha chiuso le indagini a suo carico e ha chiesto al giudice il rinvio a giudizio. La notizia è stata riportata da Fanpage.

L'ipotesi di reato è quella di maltrattamenti in famiglia di cui la vicenda della balestra rappresenterebbe solo una piccola parte. Secondo l’accusa, infatti, il piccolo subiva di continuo percosse e vessazioni da parte del padre, che lo chiamava “infame” per “preferire la mamma a lui”.

Proprio la donna, a marzo 2021, ha deciso di denunciare il padre di suo figlio dopo la fine della loro relazione. Il bambino, ascoltato in audizione protetta, ha confermato le presunte violenze subite dal padre. Ora spetta al giudice pronunciarsi su un eventuale processo.

Secondo quanto riporta Fanpage, il 40enne, lo scorso venerdì, è stato inoltre arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.