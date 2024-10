Un altro femminicidio si è consumato in Italia, stavolta nell’Astigiano. Un uomo di 50 anni ha ucciso a coltellate la compagna per poi tentare il suicidio. Il delitto è avvenuto in una casa a Incisa Scapaccino.

A lanciare l’allarme è stata la figlia della donna, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con entrambi. L’uomo è stato portato all’ospedale di Asti, piantonato dai carabinieri.