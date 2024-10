Sembrava essere cominciata nel migliore dei modi la conoscenza tra Barbara De Santi e Federico Castello, l’avvocato cagliaritano 46enne approdato a “Uomini e donne” appositamente, come ha affermato egli stesso, per corteggiare la dama, avvenente insegnante 55enne.

I due hanno dimostrato di apprezzarsi a vicenda sia per quanto riguarda l’aspetto estetico, a parte la barba di lui, non particolarmente gradita a Barbara, sia per il carattere.

Mediante le famose esterne che consente il programma condotto da Maria De Filippi e che va in onda su Canale 5, i due hanno avuto modo di conoscersi meglio e lei ha lamentato una sorta di freddezza da parte dell’affascinante divorzista.

L’insegnante ha messo in luce il fatto che lui non le rispondesse mai al telefono e ai messaggi ritenendo questo comportamento maleducato, “Non ti hanno insegnato l’educazione?, gli ha chiesto in puntata. A quel punto lui è sbottato accusandola di trattarla come uno dei suoi alunni, ribadendo che lui caratterialmente è fatto così e ritenendo lei invadente e ossessionante, “Tu ti metti ad elemosinare complimenti”, ha affermato il legale.

“Hai bisogno di un uomo da modellare, sei una bimba di 12 anni in un corpo da adulta”, ha affermato ancora Castelli, al che Barbara gli ha detto categoricamente che non vuole più saperne di lui.

Tina Cipollari, opinionista del programma, ha difeso la donna: “Dagli la stessa importanza che lui dà a te”, le ha detto.

A quel punto, Aurora si è proposta di corteggiare Federico evidenziando il fatto che anche lei ha origini sarde e lui ha accettato. Barbara, Tina, Gianni Sperti e Cristina hanno accusato così Federico di non essere sincero, che aveva inizialmente detto di essere interessato solo all’insegnante ma che secondo loro non fosse vero. Anche Cristina ha avuto così un’accesa lite con Castelli: lui si è risentito per essersi sentito chiamare “ometto” e ha chiamato lei “biondona”.

Staremo a vedere cosa succederà prossimamente.