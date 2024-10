A Napoli un ragazzino di 11 anni si è gettato dal balcone della palazzina in cui abitava con la famiglia, al decimo piano. E' successo ieri notte, poco dopo la mezzanotte, quando proprio i familiari, non trovandolo a letto e dopo averlo cercato per tutta la casa, hanno fatto la tremenda scoperta. Immediato l'allarme al 118, ma quando i soccorsi sono arrivati sul posto il ragazzo era già morto. Non sono ancora chiare le dinamiche e le cause dell'accaduto.

Prima di compiere il gesto, l'11enne ha però lasciato un biglietto scritto ai genitori, dove si legge: "Mamma, papà vi amo ma devo seguire l’uomo col cappuccio", e "Ho paura dell'uomo nero". Il riferimento a uno stato di inquietudine lascia molti dubbi sul reale motivo della morte: l'undicenne allude, in particolare, a un uomo nero, e gli inquirenti non escludono possa essere stato vittima delle cosiddette «challenge dell'orrore», del tipo «blue whale», un gioco che si svolge totalmente on-line, che comprende atti di autolesionismo e anche, alla fine, il suicidio.

Ma il segretario nazionale del Cicap (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze), Massimo Polidoro, sostiene si tratti di una fake news, e non ci sia alcuna prova della relazione tra questo specifico gioco e l’istigazione al suicidio che avrebbe scatenato.