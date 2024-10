Uno studente di 11 anni, affetto da sindrome di Down, si è allontanato da scuola senza che nessuno se ne accorgesse ed è stato trovato dopo quasi due ore di ricerche. L’episodio, sul quale indagano i carabinieri, è avvenuto in una scuola media di Borgo Panigale, alla periferia di Bologna.

Solo quando la sorella maggiore è andata a prenderlo, alle 13,30, si sono accorti che il bambino non si trovava più. E’ stato un vigile del fuoco, libero dal servizio, a notare l’undicenne, spaesato e impaurito, a Casalecchio di Reno. Quindi la chiamata ai carabinieri che sono arrivati sul posto per prendere il bambino e riaffidarlo alla famiglia. Ora dovranno verificare eventuali responsabilità per l’allontanamento da scuola.