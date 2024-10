Un’anziana è stata soccorsa grazie all’aiuto del suo cane. La donna è caduta in bagno, in piena notte. Il suo cane ha iniziato ad abbaiare incessantemente fino a svegliare i vicini di casa che insospettiti si sono avvicinati all’appartamento del condominio, e si sono resi conto che qualcosa non andava e hanno allertato i soccorsi.

Il fatto è accaduto vicino a Latina la notte tra mercoledì e ieri. La donna, 80enne, è stata ritrovata a terra, ferita, schiacciata dal peso di uno specchio e di un lavandino al quale aveva cercato di aggrapparsi per non cadere. In casa con lei c’era anche il marito che dormiva profondamente e non si è reso conto di niente. Sul posto oltre agli operatori dell’ambulanza anche gli agenti di polizia che, muniti di torce, hanno illuminato l'appartamento, dove nel frattempo era andata via la luce. La donna, ha riportato una ferita alla gamba e alcune escoriazioni.

È stata medicata e trasportata in ospedale per accertamenti, mentre i poliziotti hanno svegliato e informato il marito sull’accaduto.