La 15enne cagliaritana Elisa Angius sarà fra i protagonisti della settima edizione de "Il Collegio", il docu-reality in onda su Rai 2 in prima serata dal prossimo 27 settembre.

Il cast di 20 collegiali, in arrivo da tutta Italia e ospiti durante le riprese del Collegio Nazionale Regina Margherita di Anagni, sarà catapultato nel 1958. I giovanissimi avranno la possibilità di vivere un’esperienza a contatto con l’Italia dell’epoca, fatta di un recente passato di guerra e di un futuro promettente nel segno di grandi cambiamenti all’alba degli anni ’60.

I protagonisti dell’edizione 2022 de "Il Collegio" sono stati presentati ufficialmente sul canale Raiplay. Sono 11 ragazzi e 9 ragazze, fra loro anche Elisa Angius.

"Posso sembrare una statua di ghiaccio, però alla fine mi sciolgo - racconta la 15enne cagliaritana -. Sono una persona un po' diffidente, tendo a essere scontrosa inizialmente se con una persona non ho un rapporto di amicizia. Mi dicono che sono antipatica, ma per me non è vero".

"E' testarda, arrogante, prepotente, collabora poco in casa - racconta la mamma di Elisa -, ma è anche generosa e leale con le amiche".

"Quest'anno ho fatto 53 assenze a scuola - spiega la collegiale sarda -. Non riuscivo più a frequentare perché i miei compagni mi stavano antipatici. Io voglio fare Il Collegio perché magari riesco ad abituarmi a non essere scontrosa subito. Speriamo di imparare a contare fino a tre prima di rispondere in modo negativo".