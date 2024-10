L’hanno uccisa a colpi di arma da fuoco perché era spaventata e imbizzarrita. È questa la fine che ha fatto una povera mucca in pieno centro a Ragusa. Il fatto ha scatenato l’ira degli animalisti che hanno protestato e chiesto se fosse realmente necessario abbatterla anziché sedarla.

Sul tema è intervenuto pubblicamente il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì che ai giornali locali ha dichiarato: «Resto incredulo e turbato per ciò che è successo, con una mucca imbizzarrita in pieno centro e il suo abbattimento con colpi d'arma da fuoco. Ho già chiesto accertamenti per comprendere come l'animale sia potuto fuggire, mettendo così a rischio l'incolumità dei passanti, e come si sia arrivati alla decisione di abbatterlo in maniera tanto cruenta».

Sul posto sono intervenuti agenti della polizia di stato. Il primo cittadino ha chiesto intanto una relazione sull'accaduto anche ai vigili urbani. L'animale era stato trasferito da un pascolo del Siracusano al macello di Ragusa, dove era stato posto in un recinto in attesa della macellazione. La mucca era prima rimasta nei paraggi e poi, al tentativo del personale di avvicinarla, si era allontanata sempre più spaventata dal traffico e dal rumore. Il personale del servizio veterinario è giunto sul posto quando ormai il bovino era stato abbattuto.