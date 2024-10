I gioielli non sono tutti uguali, così come le occasioni d’uso e gli abiti nei loro minuziosi particolari, nelle scollature e nei dettagli, dalle balze alla plissettatura, fino all’applicazione di pietre, perline, paillettes e piume. Tutti dettagli che spopolano questa primavera estate che si prospetta essere all’insegna di una moda esagerata, colorata, viziosa e vanitosa, proprio come abbiamo intuito dalle copertine pop delle riviste e dalle passerelle glam dell’Alta Moda.

Abbiamo la chance di giocare con lunghezze, accessori, dettagli cut out e abbinamenti audaci ma, come spesso accade quando, frettolose, ci accingiamo a scegliere l’outfit perfetto per la serata mondana o la Weekly routine tra ufficio e aperitivo con le amiche, ci troviamo a trascorrere ore ed ore di fronte allo specchio esitanti su quale gioiello indossare e come abbinarlo. Vi è mai capitato?

La difficoltà poi si infittisce quando parliamo di un gioiello in particolare, un complemento lussuoso, femminile, sensuale e regale che veste le nostre scollature impreziosendo la nostra figura. Stiamo parlando delle collane, vere e proprie regine della PE 2022 in fatto di gioielli. Con l’approfondimento di oggi quindi, intendiamo dissipare la nebbia che scompiglia i nostri outfit e fare chiarezza proprio sul tema: come scegliere la collana giusta in base alla scollatura?



Ad ogni abito il suo gioiello: come scegliere la collana giusta?

Scollo rotondo

Ad un abito con scollo rotondo, sembra scontato, abbineremo una collana girocollo. Infatti, sono proprio le proporzioni e l’armonia che decretano il successo di questo abbinamento. Un esempio a tal proposito sono le Collane di perle. Splendide, per esempio, le protagoniste della collezione di Comete. Aggraziate, fini e signorili, le collane di perle sono perfette per le occasioni più classy ma altrettanto adatte a contesti e outfit meno impegnativi se, e solo se, abbinate sapientemente. Il segreto in questo caso sarà giocare con capi casual, per esempio realizzati in denim. Per un total look da vera lady invece, abiti fluttuanti, eterei e pattern floreali, toni pastello e nuances ispirate allo zucchero filato. Sì anche alle minigonne e ai mocassini colorati.

Scollo a V

Vertiginosa e azzardata, la scollatura a V è un must! Per metterla in risalto con stile suggeriamo modelli impreziositi da gemme a goccia e pendenti o ciondoli monolitici; ancora collane più complesse e strutturate, per esempio definite da forme geometriche o intrecciate. Molto interessanti a tal proposito le proposte di Dvccio e gli inediti firmati GioiaPura presenti sul loro sito ufficiale nella sezione collane donna.

Modelli in oro o argento definiti da catenina fine o più spessa e impreziositi da ciondoli importanti, audaci: croci intrecciate, diamanti esagerati legati come in una danza a forme lineari, foglie d’oro e ancora punti luce e pietre lavorare con trame in rilievo. Abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta!

Oltre alle più classiche, ci sono poi diverse altre tipologie di scollatura alle quali è possibile abbinare splendidi gioielli. Pensiamo ai pull, utilizzatissimi anche in primavera, con il tipico scollo quadrato; in questo caso proponiamo collane in pandant, dunque che ne seguano lo stile, le forme, per esempio Collane multifilo o con pendente dalla forma squadrata a sua volta, o rettangolare.

Per le amanti delle camicie, un capo d’abbigliamento incredibilmente femminile, audace, empowerment eppure, purtroppo alle volte, ancora sottovalutato, niente meglio di un girocollo con pietre vistose. Anche i Choker sono perfetti, e in tal caso segnaliamo le luminosissime creazioni di Swarovski e UnoDe50. Il modello choker inoltre, è perfetto anche indossato con top e abiti senza spalline, molto di tendenza nella stagione estiva.

Ancora lo scollo a barca. Questo tipo di scollatura ha di peculiare il fatto che va da spalla a spalla lasciando scoperte le scapole e le clavicole. In questo caso potremo osare con le lunghezze optando per magnifiche collane con ciondoli naïf, dalle piume alle pietre. Oppure degli eleganti chandelier o collane di perle d’ispirazione Coco Chanel.