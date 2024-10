Un calciatore del Brescia è risultato positivo al coronavirus.

L'atleta era appena rientrato in Lombardia dopo aver trascorso le vacanze in Sardegna. Nei giorni scorsi, tra l'altro, era entrato in contatto con diversi compagni di squadra. Si sottoporranno tutti al tampone nelle prossime ore.

La società attende di conoscere gli sviluppi della vicenda, anche in funzione della preparazione alla prossima stagione di Serie B che la vedrà protagonista.