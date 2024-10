Continuano senza sosta gli appuntamenti per “Muttos e Ballos”. La formazione folkloristica, composta da Roberto Murgia (Borore), Roberto Marini (Macomer), Stefano Sotgiu (Semestene), Antonio Masala (Bosa), Emanuela Sassu ( Bonorva), Antonello Salis (Padria) e dal gruppo folk al femminile “Sas Bonorvesas” volerà, questo fine settimana, in Lombardia per una due giorni di esibizioni a Carnate, in provincia di Monza e Brianza.

Si comincerà sabato 25 novembre alle 15.00, presso i giardini Don Felice Redaelli. Si replicherà domenica 26 con la partecipazione alla messa domenicale delle 11.00 con l’esecuzione dell’Ave Maria in sardo. Al termine, il gruppo si esibirà nel piazzale esterno della Chiesa per proseguire la festa nel circolo dei sardi intitolato al poeta di Villanova Monteleone Raimondo Piras.

Inoltre, il 9 dicembre, è in programma una nuova serata presso il centro commerciale di Pratosardo a Nuoro.