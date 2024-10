Si sono fermati in un’area di servizio lungo l’autostrada A1, in provincia di Modena. La famiglia si è presa una pausa e ha mangiato qualcosa in auto. La mamma però non è riuscita a inghiottire un boccone che le ha occluso le vie respiratorie.

Come si legge sul Corriere della Sera, il figlio è riuscito a farla uscire dall’auto, ma la donna si è accasciata al suolo, cianotica e priva di sensi.

Sul posto è intervenuto un equipaggio della Polizia Stradale di Modena Nord, allertato dai familiari e dai presenti. Uno degli agenti ha praticato la manovra di Heimlich per diverso tempo, in attesa dell’arrivo del 118. Così facendo è riuscito a liberare le vie respiratorie e la donna ha ripreso a respirare regolarmente.

