"Un anno fa, ero con una volontaria dell'associazione 'Penelope', che tentavo di fare colazione. Erano 6 giorni che non riuscivo a mangiare. Riceve una chiamata, mi dice 'Elena, torniamo a casa dai', 'L' hanno trovata?', 'Sì'. Un anno fa ho ricevuto la conferma che Giulia non sarebbe tornata a casa. È stato un anno difficile, di dolore, di ricordi, di lacrime. Ma soprattutto di lotta. Lotta per lei, che non c'è più".

Sono parole colme di disperazione, ma allo stesso tempo ferme e lucide quelle di Elena Cecchettin, che ricorda, attraverso i propri profili social, il dramma che ha coinvolto tutta la sua famiglia l'11 novembre 2023, il femminicidio di sua sorella Giulia.

"Oggi questa lotta prende anche la forma di un impegno, un impegno sociale per poter iniziare un processo di cambiamento -prosegue Elena -. E per tentare di impedire che nessun3 altr3 debba ricevere quella chiamata. Che le nostre sorelle rimangano vive. Questo nasce soprattutto grazie a mio padre. Che nonostante non abbia mai smesso di lottare con il dolore a oggi ha fatto tanto. Per tutt3." E cita la Fondazione Giulia Cecchettin, inaugurata alla Camera dei deputati da papà Gino, oggi, lunedì 18 novembre 2024, contro la violenza di genere, "per dar voce e sostegno a chi vive nella paura", ha spiegato l'uomo.

I fatti

Un anno fa, il 18 novembre, il corpo di Giulia venne ritrovato senza vita in campagna, tra le sterpaglie, a Barcis, dove oggi ci sono fiori e peluche per ricordare quella dolcissima 22enne, appena affacciata alla vita e a un passo dalla laurea, uccisa per mano di un ex fidanzato ossessivo che non accettava la fine della loro storia.

Filippo Turetta, una settimana dopo il delitto, venne ritrovato nella sua auto in Germania, ora si trova in carcere e durante il processo ha affermato più volte di stare male dopo la fine della relazione e che ha tolto la vita all'ex fidanzata a causa della rabbia accumulata. Sono tanti i comportamenti ossessivi e manipolatori del giovane emersi durante le indagini, tra cui una lista in cui Turetta annotava da anni e quotidianamente i cambiamenti di Giulia nei suoi confronti.