Un ultraleggero biposto è caduto su via Salaria nei pressi dell'aeroporto dell'Urbe. Secondo quanto si è appreso, nella caduta è stata interessata anche la linea ferroviaria dell'alta velocità che al momento è interrotta.

Il pilota e il passeggero che erano a bordo del piccolo aereo da turismo precipitato sui binari dell'Alta Velocità a Roma sono in gravi condizioni. Il più grave sembra sia il passeggero, un uomo di 60 anni mentre meno gravi sono apparse ai soccorritori le condizioni del pilota. Lo comunica Elitaliana. Sul luogo dell'incidente è intervenuto l'elisoccorso regionale con l'elicottero Aw 169 Pegaso 21.

L'equipe sanitaria ha portato le prime cure ai feriti per poi imbarcarli in direzione dell'Umberto I il pilota e al Gemelli il passeggero più grave. I due uomini sono stati presi in carico dal Pronto soccorso in codice rosso Secondo le prime ricostruzioni il piccolo aereo era in fase di rientro per atterrare sulle piste dell'Urbe quando improvvisamente il motore ha smesso di funzionare. Nell'impatto il mezzo è andato distrutto.

E' caduto in fase di atterraggio il piccolo aereo. E' quanto emerge da una prima ricostruzione. Il più grave è il pilota, un 49enne trasportato in ospedale in codice rosso, mentre il passeggero, un italiano di 62 anni, è in codice giallo.

Sul posto le volanti della polizia e i vigili del fuoco. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.

L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ha aperto un'inchiesta di sicurezza sull'incidente avvenuto nei pressi dell'aeroporto dell'Urbe, all'aeromobile P92JS con marche di identificazione I-CORT, che ha visto feriti i due occupanti.

Un team investigativo dell'Ansv sta raggiungendo il luogo dell'incidente.