Il weekend sarà decisivo per capire come si evolverà la situazione in Italia e, soprattutto, se le regole imposte ai cittadini siano riuscite a limitare i contagi da coronavirus. Certo è che il 3 aprile l'emergenza non finirà, e i blocchi andranno oltre, forse anche dopo Pasqua. Non solo, se la diffusione del virus non avrà un’inversione di tendenza sarà necessario stringere ulteriormente. Chiudere fin dove possibile gli spazi di vita attiva dei cittadini. Via corse, allenamento e attività fisiche all'aperto.

"Se finora abbiamo lasciato questa opportunità dell’attività motoria all’aperto - ha spiegato il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora - è perché la comunità medico scientifica ci diceva di dare la possibilità a molte persone di poter correre, anche per altre patologie. Però l’appello generale era di restare a casa. Se questo appello non viene ascoltato saremo costretti a porre un divieto assoluto. Prenderemo, dunque, in considerazione la possibilità di un divieto completo anche all’attività all’aperto".

In troppi continuano a uscire in giro senza validi motivi. Nel frattempo il Governo si appella al senso di responsabilità. Poi si valuteranno anche ulteriori chiusure nelle attività commerciali. Il Viminale sta predisponendo controlli di polizia più rigorosi mentre alcuni sindaci e governatori stanno intervenendo autonomamente. Il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha chiesto l’intervento dell’esercito. Ieri il Tar ha respinto il ricorso presentato contro l’ordinanza con la quale De Luca ha fatto divieto di passeggiare e fare jogging, perché va data "prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica".

Si valuterà nei prossimi giorni, inoltre, la possibilità di chiudere i distributori automatici h24, bar e stazioni di servizio nel centro abitato, di avere le mascherine per i vigili e i dati sulle quarantene.