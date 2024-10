"Devo dire che l'Italia sta dando grande dimostrazione di accoglienza, di forza e di generosità a prescindere dai colori politici, sono in pochi per fortuna che fanno polemica. Qualcuno a sinistra riesce a far polemica anche sulla guerra e le bombe, ma a me interessa risolvere i problemi".

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo un incontro con il console ucraino nella sede diplomatica a Milano. Il console "ha ringraziato l'Italia per il sostegno che stiamo dando al suo Paese".

"Tra l'altro - ha concluso il segretario - oltre 100 Comuni a guida leghista si stanno impegnando per accogliere i profughi".