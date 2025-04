Una donna è stata uccisa a coltellate nel cortile condominiale a Samarate, nel Varesotto. La vittima 55 anni, stava scendendo dall'auto, intorno alle 19, quando si è compiuto l'efferato omicidio.

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, che, sotto gli occhi increduli dei genitori, hanno prelevato il corpo della 55enne trasportandolo in ospedale a Legnano.

Per la malcapitata non c'è stato niente d fare. I carabinieri della compagnia di Busto Arsizio e del reparto operativo di Varese avrebbero bloccato col taser un uomo e lo avrebbero portato in ospedale.