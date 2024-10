Silvia Comelli, 42enne di Reana del Rojale, in provincia di Udine, ha ucciso il 43enne Stefano Iurigh nella casa di lui a Bicinicco, in provincia di Udine, al culmine di una lite durante la serata dello scorso sabato, 4 maggio.

La donna ha usato un paio di forbici per colpirlo diverse volte, poi gli ha lanciato acido muriatico sul volto. Dopo il delitto, ha chiamato i soccorsi e i carabinieri a cui ha confessato l’omicidio, per poi chiudersi nel silenzio. Durante l’interrogatorio, come informa Il Fatto Quotidiano, ha mostrato un atteggiamento confuso e parlava della vittima come se fosse un amico

I due si erano conosciuti al Sert. Ancora sconosciuti i motivi che hanno portato al drammatico epilogo su cui gli investigatori stanno cercando di fare chiarezza. Sul corpo dell’uomo verrà effettuata l’autopsia.