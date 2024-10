Un uomo ha ucciso la moglie per poi tentare di togliersi la vita. E' successo a Cerignola (Foggia).

L'uomo ha sparato alla moglie, poi ha rivolto l'arma contro di sé nel tentativo di suicidarsi. E' accaduto questa mattina, poco dopo le 9, in una abitazione in via Giordano Bruno.

A trovare i due corpi, uno senza vita e l'altro agonizzante, è stato il figlio della coppia che ha chiamato i soccorsi. La vittima è una donna di 80 anni, morta sul colpo mentre era ancora a letto. A poca distanza, riverso a piedi dello stesso letto, il marito ferito da un proiettile ma ancora vivo.

L'uomo è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Cerignola. Sul posto gli agenti del Commissariato di Cerignola che hanno recuperato l'arma utilizzata per il delitto: una pistola legalmente detenuta dall’anziano.