L’ha colpita più volte con un coltello da cucina fino a ucciderla. È morta così Zsuzsanna Mailat, conosciuta come Susy, casalinga di 39 anni, origini rumene. Il fatto è accaduto ieri sera a Milzano in provincia di Brescia. L’assassino è suo marito, Gianluca Lupi, 41 anni, rappresentante per un’azienda di surgelati. L’uomo l’ha accoltellata alla gola venerdì sera verso le 20 di fronte ai tre figli, due femmine di 15 e 7 anni e un maschietto di 3, disabile.

Il sindaco della cittadina, che vive nella villetta accanto, ha deciso di recarsi in casa della coppia per cercare di calmare gli animi, ma la donna era già morta. Alla porta ha risposto l’uomo che avrebbe detto: “Chiama i carabinieri ho ucciso Susy”. Il primo cittadino ha portato via i figli della coppia mentre l’assassino ha atteso i militari seduto sull’uscio di casa a fumare una sigaretta.