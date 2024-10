Prima ha ucciso entrambi i genitori e poi si è dato alla fuga, prima di essere fermato, stanotte, dai carabinieri di Collegno, in provincia di Torino

Notato da una pattuglia mentre si aggirava in strada – come riporta il quotidiano on line Today - il giovane e' stato trovato in stato confusionale e con le mani sporche di sangue. Accompagnato in caserma il giovane ha confessato che poco prima aveva ucciso i propri genitori nella loro casa di Torino, nel quartiere Mirafiori, con i quali viveva. Le vittime sono Pierfrancesco Ferrero di 69 anni e la moglie Giuseppina Valetti di 60 anni.

Gli accertamenti nell'abitazione hanno confermato il duplice omicidio, verosimilmente compiuto con coltelli da cucina. Sono in corso indagini dei carabinieri del comando provinciale di Torino per chiarire la dinamica dell'accaduto e il movente.

Fermato il 30enne

E' stato sottoposto a fermo per duplice omicidio il giovane 30enne fermato in strada a Collegno ieri sera poco prima della mezzanotte dai carabinieri in stato confusionale e con le mani sporche di sangue. Ai carabinieri che lo hanno portato in caserma per accertamenti il giovane ha confessato di aver ucciso i genitori, rispettivamente di 69 e 60 anni, in casa, nel quartiere Mirafiori a Torino. Dai primi accertamenti dei carabinieri del Comando provinciale di Torino, nel pomeriggio di ieri il giovane al culmine di un litigio per futili motivi, avrebbe accoltellato a morte i genitori che si erano recati nella sua abitazione per fargli visita.

Dopo il delitto l'uomo sarebbe rimasto qualche ora sul posto per poi iniziare a vagare senza meta a bordo autovettura della madre, prima di venire rintracciato in strada dai militari. Sino ancora in corso i rilievi nell'appartamento dove sono state trovate le vittime e dove sono stati sequestrati 8 coltelli da cucina.