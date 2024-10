Avrebbe ucciso i due figli a martellate e poi si sarebbe gettato da una scarpata.

L’ennesima tragedia è avvenuta in appartamento a Trento. A dare l’allarme è stata la moglie dell’uomo, trovato morto ai piedi di uno strapiombo roccioso.

Gabriele Sorrentino, di 45 anni, lavorava a Trento come operatore finanziario. In passato era stato carabiniere in servizio a Riva del Garda e, prima del congedo, ha seguito un corso per elicotterista a Bolzano.

La coppia ha anche una terza figlia, di 13 anni, che al momento della tragedia era in gita scolastica.

Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine. La pista principale sarebbe legata al movente di tipo finanziario, gli investigatori ipotizzano che l’uomo potesse avere difficoltà di carattere economico.