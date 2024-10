E' risultato positivo all’alcol test l'uomo protagonista di una storia avvenuta in Friuli che ha del surreale.

Mentre si trovava alla guida di una Honda Civc di proprietà di Google, utilizzata per mappare le strade per conto della piattaforma "Street View", l'autista si è scontrato frontalmente con una Fiat Uno. Lo schianto ha causato diverse ferite al conducente dell'altra utilitaria, ricoverato all’ospedale di Pordenone.

LA VICENDA

Il movimentato episodio è avvenuto a Castello d’Aviano (Pn). Protagonisti un 38enne residente a Fontanafredda, rimasto praticamente illeso, e un 57enne di Aviano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti per i rilievi, il conducente della Honda "targata" Google, nell’affrontare una curva avrebbe invaso la corsia opposta finendo contro la Fiat Uno. Un impatto violentissimo in seguito al quale ha avuto la peggio il conducente della Uno. Sul posto, oltre a un'ambulanze, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per estrarre il malcapitato dalle lamiere.

Illeso il guidatore della "Google Car", si trovava a bordo del mezzo al di fuori dell’orario di lavoro.

ALLA GUIDA UBRIACO

L’uomo, sottoposto all’alcol test, sarebbe risultato in stato di ebbrezza con valori tre volte superiori al limite consentito. Ne sarebbe nato un acceso confronto con le forze dell’ordine nel corso del quale il 38enne avrebbe addirittura urinato fuori dal veicolo davanti ai carabinieri che, oltre a ritirargli la patente, lo hanno denunciato e sanzionato per atti contrari alla pubblica decenza.