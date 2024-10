"Matteo Orfini, in Sardegna e' definito il gioco dello 'sparare da dietro un muretto a secco, ed e' tipico degli infami".

Cosi', in un tweet al veleno, l'ex sottosegretaria ai Beni culturali Francesca Barracciu, "risponde" al messaggio, sempre lanciato sul social network, del presidente del Partito democratico ("Cari @pbersani e @robersperanza, a che gioco giochiamo?", il tweet di Orfini), dopo le dichiarazioni a 'Repubblica' e al 'Corriere della sera' di Roberto Speranza e Pierluigi Bersani, in cui i due leader della minoranza dem avevano annunciato il loro "no" al referendum costituzionale del 4 dicembre.