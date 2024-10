Il trattamento alla cheratina è ottimo per chi vuole provvedere alla salute e alla bellezza dei capelli. Tale procedimento, infatti, consente di nutrire e ristrutturare la chioma: quest’ultima apparirà più sana e luminosa, e sarà anche molto più semplice da pettinare e acconciare.

Questa operazione si può svolgere sia dal parrucchiere sia a casa con i dovuti accorgimenti. L’effetto dura, in linea di massima, tra i 2 e i 4 mesi, in base alla frequenza con cui si lava il cuoio capelluto.

L’unico elemento a cui bisogna fare attenzione è l’eventuale presenza di formaldeide nei prodotti, una componente cancerogena e tossica soprattutto se inalata. Un trattamento alla cheratina di qualità, comunque, permette di evitare questo rischio ed è completamente sicuro ed ecosostenibile.

Cheratina: di cosa si tratta?

Ma cos’è esattamente la cheratina?

Quella di cui stiamo parlando è una proteina che il nostro organismo produce naturalmente, essenziale nella struttura della cute, delle unghie e - ovviamente - della fibra capillare. La capigliatura, però, può andare incontro a perdita di cheratina, ragion per cui questa sostanza è spesso inserita in forma vegetale negli articoli per la beauty routine.

I fattori che danneggiano i capelli

In diverse circostanze, oltre all’uso di una buona maschera, è indispensabile ricorrere a un trattamento alla cheratina per donare nuovo vigore alla chioma. Quest’ultima è messa a repentaglio da fattori come:

l’ inquinamento cittadino;

cittadino; l’esposizione prolungata ai raggi solari ;

; l’impiego di shampoo aggressivi ;

; le tinture frequenti;

l’utilizzo assiduo del phon e della piastra;

e della piastra; un’ alimentazione scorretta ;

; lo stress.

I vantaggi del trattamento alla cheratina

Se vi state chiedendo quali sono i pro di un trattamento alla cheratina, dovete sapere innanzitutto che questa sostanza rende i capelli più corposi, vitali e lucenti. Noterete sensibili miglioramenti già dopo la prima applicazione: la capigliatura, inoltre, risulterà più elastica, i fusti appariranno più compatti.

La cheratina è compatibile con la struttura del capello e non ne altera assolutamente la composizione. Non è invasiva, come può essere una tintura o una decolorazione, ed è complice del benessere delle fibre capillari.

Capelli ricci, lisci, crespi

A differenza di quanto alcuni pensano, il trattamento in oggetto non è indicato soltanto per i ricci. Certo, questo tipo di chioma è uno di quelli che maggiormente necessitano di cure; tale opzione, però, è perfetta anche per i capelli lisci e sottili, e per quelli crespi. Le conseguenze dell’umidità resteranno solo un brutto ricordo!

Trattamento alla cheratina dal parrucchiere e a casa

Il trattamento a base di cheratina vegetale può essere eseguito tanto nel salone del parrucchiere quanto tra le mura domestiche.

Nel primo caso distinguiamo, fondamentalmente, due modalità a seconda dell’obiettivo: alcune donne, infatti, desiderano un effetto lisciante, altre uno ricostituente. Quest’ultimo prevede un classico lavaggio, seguito dall’impacco da tenere in posa per circa 20 minuti. Questa sorta di crema è ottenuta da proteine idrolizzate e da molecole simili, alleate della bellezza del capello.

Il composto va risciacquato con scrupolosità, dopodiché si distribuisce sulla testa una maschera idratante. Si risciacqua nuovamente, e si asciugano le ciocche con un phon adeguato. Il trattamento lisciante comprende anche una stiratura professionale, sempre alla cheratina.

La versione “domestica” dell’operazione è quasi uguale, e i risultati sono altrettanto buoni purché si rispetti qualche semplice regola. Potete servirvi di una maschera alla cheratina, di uno shampoo analogo, o delle tradizionali fiale liquide. Vi suggeriamo di avvolgere la capigliatura in un asciugamano caldo e di non utilizzare, nella stessa seduta, una tintura casalinga.

Un trattamento homemade può essere lisciante, ma ciò dipende soprattutto dalla predisposizione e dalla struttura del capello. I ricci non cambieranno la loro forma, ma saranno più definiti e morbidi.

Qualche accorgimento utile per la salute della vostra chioma

Dopo aver applicato il prodotto alla cheratina, vi raccomandiamo di non lavare i capelli per un paio di giorni: ciò consentirà alla formula di penetrare in profondità e di agire nella maniera più efficace. Per l’asciugatura la temperatura del phon deve essere alta, ma lo strumento va tenuto a distanza per non bruciare le ciocche.

Può sembrare scontato, ma prima di adoperare un cosmetico a base di cheratina leggete meticolosamente l’etichetta sulla confezione. Tra gli ingredienti non devono essere presenti la formaldeide, la formalina e il metilen glicole, sostanze dannose in generale per l’organismo. Prediligete preparazioni “green”, ricavate da componenti naturali, e non dimenticate che la dose massima di formaldeide prevista dalla legge corrisponde allo 0,2%.