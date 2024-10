Il caro vacanze previsto per agosto , che porta gli italiani a preferire luglio come mese dedicato alle ferie e l'euro debole che aiuta i vacanzieri extra-europei potrebbero essere alcuni dei motivi che alla base di un record, nel settore turistico italiano, di gran lunga superiore a quello del 2019, ultimo anno precedente la pandemia.

Un'indagine di Cna Turismo e Commercio prevede nel mese di luglio 19 milioni di arrivi (+9% circa rispetto al 2019) e 81 milioni di pernottamenti.

Il trend vede i turisti stranieri superare gli italiani . Secondo Cna saranno più di 10 milioni gli arrivi dei dall'estero e quasi 41 milioni i pernottamenti.

In testa le persone provenienti dagli Usa, che potrebbero andare oltre il milione, seguiti da francesi e britannici, ma ci saranno arrivi anche dall'America Latina e dell'Asia oltre che da Spagna e Germania.

Le soluzioni preferite pernottare sono strutture alberghiere e villaggi turistici, mentre circa 13 milioni i vacanzieri opteranno per la ricezione tradizionale e 6 milioni per le strutture extra-alberghiere, dai B&B agli agriturismi, seconde case e campeggi.

Si stima un giro d'affari poco al di sotto dei 10 miliardi.

L'incremento dei prezzi sarà importante, anche per via della forte crescita della domanda turistica e soprattutto di quella proveniente dall'estero, in special modo dai Paesi che non adottano l'euro.