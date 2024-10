Cna Turismo e Commercio ha condotto un'indagine tra gli iscritti all'associazione di tutta Italia e, stando ai dati emersi, questa sembra che sarà una Pasqua da tutto esaurito , con vacanzieri provenienti anche da fuori Italia e livelli da record per la prima metà di aprile .

L'analisi mostra come probabilmente verranno raggiunti, se non superati, i livelli del 2019 . Sono stati stimati circa 3 milioni di turisti che pernotteranno almeno una notte in strutture alberghiere o extra alberghiere, di cui 2 milioni saranno italiani e il restante stranieri .

Il turismo atteso per questo ponte festivo genererà un flusso economico che raggiungerà i 4 miliardi di euro , ma dal conteggio restano esclusi gli escursionisti domestici, che limiteranno la loro vacanza a una di gita di un solo giorno e tutti coloro che si recheranno nelle seconde case .

I visitatori d'Oltralpe arrivano soprattutto dall'Europa, in particolare Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Olanda, per quanto riguarda gli altri continenti invece ci sono vacanzieri provenienti da Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Asia e in genere l'area mediterranea e mediorientale.