Filippo Turetta lascia la Psichiatria del carcere di Montorio Veronese nel giorno del suo 22esimo compleanno. Il giovane omicida è stato trasferito in infermeria, dove passa il suo tempo con altri venti carcerati e non è più controllato a vista.

A seguito delle valutazioni sulle sue condizioni psichiche, a Turetta è stato permesso di fare ciò che fanno gli altri detenuti: leggere, guardare la tv o giocare alla playstation. Scende infatti il rischio che il giovane possa compiere gesti di autolesionismo e viene meno la necessità di isolamento e sorveglianza.

Come riportato dal Messaggero, gli altri detenuti avrebbero scritto in una lettera indirizzata alle autorità che non avrebbero approvato "agevolazioni di favore rispetto agli altri" per Turetta, che ha quindi esattamente gli stessi diritti dei suoi compagni. Dagli ambienti del carcere fanno sapere che il giovane "fatica a sostenere lo sguardo con chi lo incontra e si vergogna molto".

Possibile nella giornata di oggi una visita al carcere da parte dei genitori, in occasione del compleanno di Turetta.