Il voto per le elezioni americane divide il centrosinistra in Italia. La vittoria di Donald Trump lascia un segno anche nel campo largo. Il Pd (ma anche Carlo Calenda e Riccardo Magi) valuta negativamente l'affermazione dell'ex tycoon e le sue conseguenze. Una vittoria che, invece, viene giudicata con toni decisamente differenti dal M5S.

Conte, lo stop alle guerre e il contributo italiano

E' stato, infatti, Giuseppe Conte a fare gli "auguri di buon lavoro a Donald Trump", parlando di "una vittoria netta, estesa anche al voto popolare". Il leader del M5s, che da premier ebbe rapporti diretti con l'allora presidente Trump. "Le sfide che attendono gli Stati Uniti sono molteplici e ci riguardano tutti: fermare le guerre in corso, contrastare con la massima fermezza le violazioni del diritto internazionale umanitario, aprirsi a una visione multipolare dei nuovi equilibri geo-politici, puntare a regole eque per il commercio internazionale evitando la spirale protezionistica dei dazi e contro-dazi - scrive su X Conte - . L’Italia, se riuscirà a esprimere visione e coraggio, potrà dare un contributo importante in ragione della tradizionale amicizia tra i nostri popoli e della solida alleanza tra i nostri due Paesi, ma anche per il nostro storico ruolo nell’ambito del Mediterraneo allargato e nella cornice europea".

Schlein e il rischio per lavoratori e imprese Ue

Anche Matteo Renzi riconosce innanzitutto l'affermazione "in modo netto" di Trump. "Ci sono tante riflessioni che il mondo politico può fare", ammonisce l'ex premier.

Il tono in casa Pd è totalmente diverso. L'elezione di Donald Trump è "una brutta notizia per l'Europa e per l'Italia. Non solo per l'ostilità di Trump verso l'Unione Europea manifestata anche negli ultimi giorni ma anche per quello che ne conseguirà in termine di politiche economiche", dice Elly Schlein a margine di un'iniziativa elettorale a Terni. "Chi oggi lo festeggia per ragioni di bandiera, smetterà presto quando gli effetti di una nuova politica protezionistica colpiranno lavoratori e imprese in Ue e nel nostro Paese".

"Saranno quattro anni molto duri, io credo, per il nostro continente, per il nostro Paese", dice la deputata Lia Quartapelle intervenendo a Breakfast in America, la diretta streaming dell’Adnkronos per le elezioni americane.

Calenda e l'ora buia dell'Occidente

Sulla stessa linea dei dem si trova Carlo Calenda: "Ora l’Occidente vive la sua ora più buia". Per Riccardo Magi, il segretario di +Europa, "la vittoria di Trump è a tutti gli effetti una sciagura". E Nicola Fratoianni non ha dubbi: "Una brutta giornata. Con la vittoria di Trump vengono avanti degli Stati Uniti d’America con meno diritti e meno libertà". Per il leader di SI, comunque, "la paura, la povertà e la guerra portano a destra".

Oltre alla voce del leader Conte, diversi esponenti del M5s non hanno fatto mancare la propria valutazione sulla vittoria di Trump, declinandola anche in chiave dei rapporti politici interni. "Per le opposizioni c'è da imparare una lezione: saper intercettare le esigenze delle persone, e bisogna di dire in modo chiaro quali sono le posizioni su un determinato tema", dice Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato, intervenendo a Breakfast in America, la diretta streaming dell’Adnkronos per le elezioni americane.

Mentre per la delegazione del Movimento al Parlamento Ue, la vittoria del tycoon è una "lezione per tutti i finti progressisti liberisti e globalisti che hanno ammainato la bandiera della pace per sposare ogni spinta guerrafondaia. Il fronte progressista non deve temere una piattaforma in difesa dei ceti popolari, dei più poveri, delle masse dei lavoratori che non arrivano alla fine del mese".