Avrebbero truffato una famiglia di Bari utilizzando la tecnica dello spoofing, ovvero fingendosi Carabinieri al telefono, così quattro persone, di cui tre donne e un uomo di Catania, sono state denunciate.

Secondo quanto riportato da TgCom 24, le vittime hanno raccontato che uno dei sospettati avrebbe preteso un bonifico di 24mila euro dal conto corrente postale del membro più anziano della famiglia, per evitare la perdita della somma a causa di presunte indagini in corso. La persona contattata ha proceduto con il bonifico come richiesto.

Dalle indagini condotte è emerso che dopo il deposito a Bari, sono stati inviati quattro vaglia postali a Catania, presumibilmente incassati dai soggetti indagati. Le riprese delle telecamere di sicurezza dell'ufficio postale hanno confermato questo fatto, portando all'identificazione e alla successiva denuncia delle persone coinvolte.