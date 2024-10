In cassa integrazione in Italia, con in tasca un'indennità dell'Inps che oscillava tra i 3 mila e gli 11 mila euro mensili, lavoravano regolarmente all'estero per altre compagnie aeree percependo uno stipendio tra i 13 e i 15 mila euro: 36 piloti italiani sono stati denunciati dalla Gdf di Roma nell'ambito di un'indagine che ha consentito di accertare una truffa allo Stato per 7,5 milioni. L'inchiesta non è chiusa e la Guardia di Finanza sta valutando complessivamente la posizione di circa un migliaio di persone.

Le indagini della Guardia di Finanza di Roma e del gruppo di Fiumicino hanno consentito di accertare che i 36 piloti, tutti italiani e tutti con esperienze di volo sugli aerei di linea, erano stati messi in cassa integrazione ed in mobilità e per questo percepivano un'indennità dall'Istituto di previdenza sociale per 7 anni che poteva arrivare fino ad 11 mila euro al mese. I piloti però, disoccupati per l'Italia, lavoravano regolarmente per compagnie estere. E per continuare a fruire degli ammortizzatori sociali, sostiene la Gdf, fin dal 2009 avevano o "dimenticato" di comunicare il nuovo lavoro all'Inps o presentato false dichiarazioni in cui sostenevano di non avere altri rapporti di lavoro. Le indagini sono partite seguendo le tracce lasciate da un soggetto in cassa integrazione, che lavorava per una scuola di volo di Roma, e si sono allargate agli altri piloti, individuati grazie all'incrocio dei dati forniti dallo stesso Inps con le informazioni ottenute dalle compagnie straniere che fanno scalo in Italia.

L'inchiesta, però, è tutt'altro che chiusa e le verifiche stanno proseguendo su centinaia di altre posizioni. Dagli accertamenti di Gdf e Inps, che sta continuando a collaborare alle indagini, è emerso che oltre alle indennità - pari all'80% della retribuzione riferita agli ultimi 12 mesi di lavoro -, i piloti ricevevano dalle compagnie straniere un regolare stipendio mensile oscillante tra i 13 mila e i 15 mila euro, a seconda dell'esperienza maturata e delle abilitazioni possedute. Ma non solo: il contratto con le compagnie prevedeva anche una serie di benefit, come l'alloggio e la retta d’iscrizione dei figli a scuola. L'Inps ha immediatamente sospeso le indennità ai piloti coinvolti nelle indagini e avviato le procedure per il recupero degli importi percepiti indebitamente.

Inoltre, i 36 piloti sono stati denunciati all'autorità giudiziaria ed alla Corte dei Conti. Nel corso delle indagini, i finanzieri hanno anche individuato una diffusa evasione alla cosiddetta "imposta sul lusso", la tassa introdotta sugli aerotaxi nel 2012 dal decreto Monti. In sostanza è emerso che le somme pagate dai passeggeri restavano nelle tasche dei vettori che sistematicamente omettevano di girarle al fisco. Da una prima ricostruzione, solo sullo scalo di Ciampino, sarebbero una ventina le società che hanno violato gli obblighi di legge, per un importo di circa 1,2 milioni.