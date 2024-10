E' accusato di truffa, evasione fiscale e autoriciclaggio l'ideatore del progetto "No Cost", che prospettava la possibilità di possedere un’automobile praticamente a parametro zero.

A finire nei guai M.C., amministratore della VG srl, sulla cui attività hanno fatto luce i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma eseguendo nei suoi confronti un sequestro preventivo di quasi tre milioni di euro, tra soldi e immobili.

Anche settecento sardi sono vittime dell'attività poco limpida dell'imprenditore. Le automobili di colore bianco con la dicitura "No Cost" in bella mostra hanno circolato per mesi nelle strade italiane. La politica della società era la seguente: fare sottoscrivere contratti agli automobilisti allettati dall'incredibile offerta di dover sborsare appena settemila euro che sarebbero rientrati nelle loro tasche con rimborsi mensili tra i 340 e i 400 euro. Sulle fiancate avrebbero dovuto campeggiare messaggi pubblicitari, azione vietata dal Codice della strada.

Peccato che dalla fine del 2018 la VG srl non avrebbe più rimborsato nessuno. Così, in seguito a numerose segnalazioni, sono scattate le indagini della Procura di Roma.

Gli uomini del Gruppo Tutela Entrate del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno ricostruito un giro d’affari di circa 15 milioni di euro, tra il 2016 e il 2018. In quel periodo l’impresa ha evaso, attraverso la presentazione di dichiarazioni riportati dati non veritieri, circa 3 milioni di Iva, importo sottoposto a sequestro. Nello stesso periodo, utilizzando parte del denaro ottenuto illegalmente, M.C. ha acquistato, tramite altra società, immobili per circa 1,3 milioni di euro.