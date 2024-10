Dopo ore di angoscia e ricerche Francesco è stato ritrovato. Il bimbo di 9 anni di Mestre scomparso ieri sera a Col Indes di Tambre (Belluno), mentre faceva un'escursione con il papà, è stato individuato stamattina dai soccorritori. Dopo una notte trascorsa all'addiaccio, è stato avvistato da un escursionista che partecipava alle ricerche ed è stato segnalato con ampi gesti a un elicottero che perlustrava la zona. "Andiamo a fare un giro in elicottero?" gli ha chiesto uno dei soccorritori. Il bambino ha accettato subito, vincendo le paure.

Imbragato insieme ad un Vigile del fuoco, è stato portato sul velivolo con un verricello e poi trasportato in volo sino al campo base, dove lo aspettavano i genitori. Lì Francesco ha potuto finalmente rifocillarsi e bere prima di essere accompagnato in pronto soccorso per un controllo.

Il bambino si trovava a 3-4 chilometri dalla zona di boschi e pascoli in cui era scomparso. Oltre cento uomini erano scesi in campo per cercarlo.