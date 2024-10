La scorsa notte Paolo Calissano è stato trovato privo di vita nella sua abitazione romana. Il 54enne attore genovese, volto celebre delle fiction negli anni Novanta-Duemila, secondo una prima ipotesi, sarebbe deceduto per un mix di farmaci. Nella sua casa nel quartiere Balduina sono state ritrovate diverse confezioni di medicinali e psicofarmaci che l'attore avrebbe assunto per curare una forma di depressione di cui soffriva.

Il quotidiano "La Repubblica" riferisce che le pillole si trovavano sia nella camera dell'attore, sia sparse in cucina. Si ipotizza che la morte sia dovuta a un'overdose di farmaci fortuita o volontaria. A rinvenire il corpo sono stati i carabinieri e i sanitari del 118, intervenuti presso l’abitazione dell’attore dopo una segnalazione (non si sa se anonima) arrivata al 112.

Ancora in corso le indagini dei militari per chiarire se il decesso sia avvenuto o meno a seguito di un gesto volontario. La salma nel frattempo è stata trasferita all’obitorio del Gemelli per un’ispezione cadaverica. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo investigativo di Roma per i rilievi.