E' stato trovato senza vita Giacomo Sartori, il tecnico informatico di 30 anni scomparso nella notte tra venerdì 17 settembre e sabato 18 settembre a Milano, dove viveva e lavorava.

Il cadavere del giovane è stato trovato in un bosco a Casorate Primo (Pavia), vicino al luogo dove si trovava anche la sua auto. Prima di sparire, Sartori aveva subito il furto dello zaino in un bar, dove si trovava con gli amici.

Un allontanamento misterioso, il suo, avvenuto dopo una serata passata fuori in una vineria sui Bastioni di Porta Venezia durante la quale gli era stato rubato uno zaino con il pc di lavoro. Il corpo senza vita è stato individuato dai carabinieri del comando provinciale di Milano all'interno di una cascina. Gli investigatori hanno svolto un sopralluogo nello stabile dopo aver ritrovato la vettura regolarmente chiusa e senza segni di danneggiamento.

Sono in corso gli accertamenti del medico legale per determinare le cause della morte, e secondo quanto appreso da fonti investigative, non si può escludere alcuna pista, neppure quella del suicidio.