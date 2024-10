Un bimbo di 18 mesi è stato trovato agonizzante in strada, poi è morto in ospedale. L’episodio, sul quale indagano i carabinieri, è avvenuto a Portogruaro.

Il piccolo sarebbe stato trovato poco lontano da casa con un ematoma alla testa dovuto ad un grave trauma. La dinamica di quanto possa essere accaduto è ancora poco chiara e i genitori, interrogati, non avrebbero saputo spiegare in modo convincente.

Gli sviluppi, secondo quanto riportato dall’Ansa, porterebbero ad escludere la possibilità che il bimbo sia stato investito da un un'auto pirata.

Si sta indagando prevalentemente in ambito famigliare, per un evento fortuito e legato a una disgrazia. Stando a quanto filtra, la ricostruzione dei familiari di una caduta accidentale del bimbo dall'alto - nello specifico dal cofano di un'auto - contrasterebbe con le risultanze dell'ispezione cadaverica esterna svolta dal medico legale Antonello Cirnelli, cui è stato affidato anche l'incarico di eseguire l'autopsia, fissata per la tarda mattinata di giovedì.