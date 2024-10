E' stato trovato impiccato Antonino Sciuto, il 38enne ricercato per l'omicidio della fidanzata Vanessa Zappalà, 26 anni, uccisa ad Aci Trezza (Aci Castello), nel Catanese.

La giovane, mentre passeggiava con amici sul lungomare la notte scorsa, era stata raggiunta da diversi colpi di pistola, uno dei quali l’avrebbe centrata alla testa. Sciuto, in fuga, non ha retto al rimorso e alla paura impiccandosi in un casolare in contrada Trigona, nelle campagne di Trecastagni.

A trovare il corpo sono stati i carabinieri che hanno scoperto la sua auto posteggiata nelle vicinanze. L'uomo era stato più volte denunciato per stalking a causa degli atteggiamenti violenti e la morbosa gelosia che nutriva nei confronti della vittima. Per uno di questi episodi la Procura avrebbe chiesto e ottenuto gli arresti domiciliari e sarebbe stato sottoposto al divieto di avvicinamento.