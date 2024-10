Il cadavere di Gilberta Palleschi, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato in un dirupo, a pochi chilometri dal luogo in cui la donna di Sora 40 giorni fa ha fatto perdere le sue tracce durante una passeggiata.

È in stato di fermo l’uomo che è stato interrogato dai carabinieri in relazione alla morte della professoressa d’inglese, 57 anni. L’uomo che avrebbe confessato l’omicidio, è un muratore originario di Sora. Sarebbe stato lui stesso a indicare il luogo del ritrovamento del cadavere in località Carpello, a Campoli Appennino, piccolo comune in provincia di Frosinone nel Parco nazionale d’Abruzzo.

Secondo gli inquirenti, l’omicidio sarebbe avvenuto per un tentativo di violenza sessuale finito male.