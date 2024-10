Una 41enne di origini marocchine è stata trovata a Casal del Principe (Caserta) in stato confusionale e semi-svenuta in strada con un feto di pochi mesi in un sacchetto

Si trovava in via San Nicola, quando i soccorritori hanno avvertito il 118. La donna è stata quindi condotta all'ospedale Moscati di Aversa, dove è tuttora ricoverata con prognosi riservata.

I medici hanno quindi contattato i carabinieri, avendo il sospetto che potesse trattarsi di un aborto non spontaneo ma indotto.

La Procura di Napoli Nord ha disposto l'autopsia sul feto per capire cosa sia accaduto. La 41enne, una volta verrà interrogata e potrebbe essere portata in caserma per verificare la sua posizione, essendo non regolare sul territorio dello Stato.