Giuseppe Antonio Bagnato , pensionato di Roma , è andato nella casa del fratello defunto e ha trovato 245 milioni e 218mila lire , l'equivalente di circa 126mila euro, nascosti nel sottofondo del cassetto di un armadio durante le operazioni di sgombero dell'appartamento prima della ristrutturazione.

L'uomo ha detto di non sapere che il fratello avesse questi soldi e ha provato in tutti i modi di cambiare le banconote da lira a euro, ma non c'è stato nulla da fare: " È come avere carta straccia ", ha spiegato .

Bagnato, ex commissario di polizia, ha fatto la scoperta nel gennaio del 2019 , ma finora tutti i tentativi di cambiare la valuta sono falliti. La Lira italiana, infatti, è andata fuori corso nel 2002 e, così come previsto da alcune norme e sentenze della Cassazione, le filiali della Banca d'Italia dal 2016 cambiano ormai le lire solo se si è presentata la richiesta di cambio con una raccomandata inviata tra il 6 dicembre 2011 e il 28 febbraio 2012, specificandone l'importo.