Un 23enne originario di Porto Torres, Gian Mario Mura, è morto a Torbole, in Trentino. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, il giovane sardo si trovava al Nord per un lavoro stagionale e, così come tanti altri conterranei, non era riuscito a rientrare nell'Isola dopo lo scoppio dell'epidemia.

Si trovava da giorni nel suo appartamento e, ultimamente, avrebbe avvertito febbre e mal di testa. Secondo quanto riportato, Mura aveva persino avvisato le autorità che lo avrebbero sottoposto al tampone per il Covid-19, il quale ha dato esito negativo.

Solo in casa e malato, la Caritas locale era corsa in suo aiuto rifornendolo di cibo e farmaci. I familiari del giovane hanno lanciato l'allarme quando questi ha smesso di rispondere alle chiamate. Vigili del fuoco e polizia sono così intervenuti entrando nell'appartamento e trovando il 23enne privo di vita.

Sono in corso gli accertamenti su cosa abbia causato il decesso del giovane.