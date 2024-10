È morta all’ospedale di Cisanello, a Pisa, dov’era ricoverata per aver avuto un malore dopo 3 giorni di febbre alta, Gloria Baccellini, barista 30enne originaria di Pontedera.

Secondo quanto riportato da Il Tirreno, come informa Fanpage, Gloria era stata visitata da un medico alcuni giorni prima di morire ma nulla lasciava presagire il tragico epilogo.

La giovane donna sarebbe andata in arresto cardiaco e per questo sottoposta a una delicata operazione al cuore, per poi rimanere in vita attaccata a un macchinario per qualche giorno. Poi la morte.

Sul corpo della giovane donna verrà eseguita l’autopsia per far luce sulle possibile cause del decesso.