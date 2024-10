Tre anni di Daspo per Liman Shpendi (per tutti Alex), padre del giocatore del Cesena Cristian Shpendi, disposto dal questore di Forlì – Cesena Claudio Mastromattei, dopo gli avvenimenti relativi all'incontro di calcio Cesena - Olbia di domenica sera allo stadio Manuzzi, quando l'uomo, a partita appena terminata, è entrato in campo tentando di colpire con un pugno il portiere della squadra sarda.

Per tre anni, quindi, potrà seguire solo in tv le partite dei suoi figli, i gemelli Cristian e Stiven, il primo del Cesena, il secondo dell'Empoli, entrambi under 21 della nazionale albanese, visto che gli sarà vietato di accedere ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.

Per i fatti accaduti il padre del giocatore è stato denunciato per il reato di scavalcamento e invasione di campo e per percosse, benché la parte offesa non abbia inteso presentare al momento formale querela. Grazie alla visione delle immagini del sistema di video-sorveglianza dell'impianto sportivo è stato possibile ricostruire le dinamiche dei fatti e stabilire che il Shpendi, dopo aver invaso il terreno di gioco, si è avventato contro il portiere dell'Olbia, Filippo Rinaldi, con l'intento di colpirlo con un pugno al volto.

Solo grazie all'intervento di un presente il Shpendi ha fallito il suo proposito, arrivando a colpire soltanto al braccio il giocatore. Alla base del gesto la convinzione che Rinaldi fosse responsabile di aver procurato una contusione al figlio a seguito di un intervento durante il gioco.