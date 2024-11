Il giovane vigile urbano di Roma, identificato con le iniziali D.V., si trova ora in terapia intensiva al San Camillo dopo essere stato coinvolto in un grave incidente stradale. D.V., 25 anni, era vicino alla fine del suo periodo di prova come vigile urbano quando è stato colpito da un'auto guidata da un carabiniere ubriaco. L'incidente ha portato all'amputazione di una gamba per il giovane agente.

Secondo Marco Milani, segretario romano del Sulpl, quello che sembrava essere il raggiungimento di un sogno si è trasformato in un incubo per D.V. Il giovane vigile, in servizio nel IV gruppo Tiburtino, stava lavorando insieme a due colleghi all'analisi di un incidente stradale quando sono stati travolti dall'auto del carabiniere.

Il sindacalista Marco Milani ha dichiarato che il carabiniere, in stato di ebbrezza, ha ignorato le norme stradali e ha investito gli agenti con violenza. Oltre a D.V., altri due agenti sono stati feriti nell'incidente. Attualmente, il 25enne è ricoverato in terapia intensiva al San Camillo dove ha ricevuto la visita del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e del comandante generale della polizia locale di Roma Capitale Mario De Sclavis. Le sue condizioni sono stabili nonostante la grave perdita di sangue.